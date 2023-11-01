Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Doss
Количество проходящих через Панамский канал судов будет сокращено по мере усиления засухи
Такое решение может негативно повлиять на мировую торговлю, поскольку канал важен для перевозки товаров между Азией и восточным побережьем США

реклама

Администрация Панамского канала объявила о сокращении количества судов, которым разрешено ежедневно проходить через канал, из-за сильной засухи, и это решение может существенно повлиять на мировую торговлю. Более 3% торговли проходит через канал, который в настоящее время переживает одну из самых сильных засух за всю историю наблюдений.

В этом году впервые суточный лимит судов, пересекающих канал, был снижен в среднем с 36 до 31. В настоящее время власти объявили о планах дальнейшего снижения этого лимита до 25 в день, начиная с конца этой недели, с постепенным снижением всего до 18 в день к февралю следующего года.

реклама

Власти заявили, что октябрь был самым засушливым месяцем в регионе с 1950 года, ситуация усугубилась из-за явления Эль-Ниньо. Система водохранилищ, которая подает воду в канал, также обеспечивает питьевой водой почти половину населения страны.

Хотя засухи и ранее затрагивали канал, нет ничего необычного в том, что ограничения действуют во время сезона дождей в Панаме, который длится с мая по декабрь. Последние ограничения совпадают с напряженным периодом рождественских покупок и могут привести к задержкам в отправке контейнеров.

Наиболее важный маршрут канала проходит между азиатскими странами, такими как Китай, и восточным побережьем Соединенных Штатов, по которому проходит широкий ассортимент товаров, включая нефтепродукты, запчасти для автомобилей и зерно.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сокращение числа пересечений происходит в непростое время для Панамы, которая зависит от ежегодного дохода канала, составляющего более 4,6 миллиарда долларов. Недавно в столице страны прошли массовые протесты против крупного медного рудника, на долю которого приходится около 4% ее ВВП.

#канал #мировая торговля #панамский канал
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Китайский производитель матплат Erying выложил на cвоем сайте BIOS, созданный русским блогером
Разработчики WhatsApp анонсировали запуск каналов для пользователей мессенджера
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
17
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
3
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
6
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
4
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
8
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
3
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
1
Renault работает над созданием пикапа со спортивным и футуристичным дизайном
1
Для истребителя пятого поколения Су-57 разработали внутрифюзеляжную крылатую ракету большой дальности — СМИ
+
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
В результате столкновения двух нейтронных звезд образовалось огромное количество редких металлов
1
Почему Xiaomi отказывается от MIUI и переходит на HyperOS – 110 смартфонов получат новую ОС
3
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+
Стабильное обновление One UI 6 официально выпущено для серии Galaxy S23 в Германии
+
Комиссия по безопасности НАСА предупреждает о рисках перехода от МКС к коммерческим станциям
+
Польский эксперт высоко оценил БМПТ "Терминатор"
1
F-16 ВВС США перехватил самолёт-нарушитель, пытавшийся пролететь рядом с резиденцией Байдена
+
Залужный требует срочно созвать ставку и вывести группировку ВСУ из Авдеевки
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
67
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
24
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
15
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
9
Мифы о смартфонах – 25 распространенных и не очень заблуждений и стереотипов
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
10:19
Типа, новый Моисей поведёт евреев на территорию Окраины? :-)
Польская Onet: Запад не заинтересован в решительном успехе ВСУ
Вассисуалий Лоханкин
10:16
Он на него губишшами силиконовыми дует)))
Собираю идеальный игровой ПК под себя за 200 000р – что бы я купил для себя любимого здесь сейчас
NIK1457
10:15
Бред!
Как я чуть не потерял зрение из-за компьютера — история, которая поможет сберечь ваши глаза
Михаил Авраменко
10:12
Никаких переговоров! Только полная и безоговорочная капитуляция Свинорейха!
Американский сенатор Тюбервиль: Пора сесть за стол переговоров и остановить украинский конфликт
Антон Голубничий
10:12
Автор статьи видимо не играл в ав2, ибо в нем везде есть ФБК, в самом начале человек представляется работником ФБК, много где лежат папки ФБК и потом ещё уборщик Ахти из контроля. И это все за первые ...
Возможно, в Alan Wake 2 появится кроссовер с Control
Екатерина Акимочкина
10:09
Музыканты лучшие в мире!
Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
Алексей Козлов
10:03
Это правда... За такие деньги, что и не захочется покуп%ть.)
Губернатор Севастополя Развожаев: над акваторией ЧФ России отбивает атаку БПЛА
Дмитрий Заферман
09:55
Хреново будет всем. Весь импорт , как минимум взлетит в цене в разы.
Затягивание конфликта на Ближнем Востоке может привести к росту цены на нефть до $150 за баррель
glavhyilo
09:54
сегодня уже бтр израильский сожгли с 9-ю человеками 07:52 01.11.2023 При попадании ракеты в БТР на севере Газы погибли девять израильских солдат
Йеменские хуситы обстреляли Израиль ракетами и беспилотниками в ответ на операцию в Газе
Олесь Кука
09:51
И Quake2 тогда уж встроенный, а не пасьянс!
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем