Такое решение может негативно повлиять на мировую торговлю, поскольку канал важен для перевозки товаров между Азией и восточным побережьем США

Администрация Панамского канала объявила о сокращении количества судов, которым разрешено ежедневно проходить через канал, из-за сильной засухи, и это решение может существенно повлиять на мировую торговлю. Более 3% торговли проходит через канал, который в настоящее время переживает одну из самых сильных засух за всю историю наблюдений.

В этом году впервые суточный лимит судов, пересекающих канал, был снижен в среднем с 36 до 31. В настоящее время власти объявили о планах дальнейшего снижения этого лимита до 25 в день, начиная с конца этой недели, с постепенным снижением всего до 18 в день к февралю следующего года.

реклама

Власти заявили, что октябрь был самым засушливым месяцем в регионе с 1950 года, ситуация усугубилась из-за явления Эль-Ниньо. Система водохранилищ, которая подает воду в канал, также обеспечивает питьевой водой почти половину населения страны.

Хотя засухи и ранее затрагивали канал, нет ничего необычного в том, что ограничения действуют во время сезона дождей в Панаме, который длится с мая по декабрь. Последние ограничения совпадают с напряженным периодом рождественских покупок и могут привести к задержкам в отправке контейнеров.

Наиболее важный маршрут канала проходит между азиатскими странами, такими как Китай, и восточным побережьем Соединенных Штатов, по которому проходит широкий ассортимент товаров, включая нефтепродукты, запчасти для автомобилей и зерно.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сокращение числа пересечений происходит в непростое время для Панамы, которая зависит от ежегодного дохода канала, составляющего более 4,6 миллиарда долларов. Недавно в столице страны прошли массовые протесты против крупного медного рудника, на долю которого приходится около 4% ее ВВП.