Латиноамериканские страны осудили насилие, призывая к прекращению огня, в то время как Израиль пока не прокомментировал ситуацию. Конфликт начался после нападения ХАМАС на юг Израиля

Во вторник Боливия объявила о разрыве своих дипломатических отношений с Израилем из-за военных действий последнего в секторе Газа. Одновременно Колумбия и Чили отозвали своих послов в Израиль для проведения обсуждений. Страны Южной Америки выступили с резкой критикой военных операций Израиля в Газе и осудили связанные с ними жертвы среди палестинского гражданского населения.

Заместитель министра иностранных дел Боливии Фредди Мамани объявил на пресс-конференции, что страна решила разорвать дипломатические отношения с Израилем в качестве формы протеста и осуждения того, что она воспринимает как агрессивное и непропорциональное военное наступление Израиля в секторе Газа.

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Все три страны призвали к немедленному прекращению огня. Боливия и Чили выступили за доставку гуманитарной помощи в пострадавший район и обвинили Израиль в нарушении международного права. Президент Колумбии Густаво Петро описал теракты как “массовую резню палестинского народа” в посте в социальной сети X, ранее известной как Twitter. Министерство иностранных дел Израиля пока никак не прокомментировало эти события.

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Другие латиноамериканские страны, включая Мексику и Бразилию, также призвали к прекращению огня. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал премьер-министра Израиля в пятницу, обвинив его в намерении уничтожить сектор Газа.