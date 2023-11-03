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Йеменские повстанцы-хуситы угрожают Израилю, усиливая связи Ирана с ХАМАС
Эсминец ВМС США USS Carney 19 октября 2023 года уничтожил ракеты, выпущенные из Йемена и направлявшиеся на север, заявили официальные лица США

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Йеменские повстанцы, известные как хуситы, приняли на себя ответственность за ракетные атаки и удары беспилотников по Израилю. Это стало их первым публичным признанием таких действий. Это развитие событий потенциально вовлекает Иран, главного спонсора хуситов, в продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАСОМ в секторе Газа, что увеличивает риск более широкого регионального конфликта.

Ранее в этом месяце хуситов подозревали в атаке на Израиль с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов через критически важный морской путь в Красном море. Военно-морской флот США перехватил эти снаряды. Во вторник Израиль сообщил, что его истребители и новая система противоракетной обороны Arrow перехватили два входящих снаряда, когда они приближались к Эйлату, ключевому порту на Красном море.

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Хуситы, контролирующие столицу Йемена Сану с 2014 года на фоне разрушительной войны в стране, позже объявили о трех нападениях на Израиль в военном заявлении. В заявлении не было подробной информации о времени проведения этих операций или о том, были ли залпы во вторник одной или двумя атаками.

В дополнение к перехвату ракет США прошлый четверг в египетском курортном городе Таба, недалеко от израильской границы, произошел необъяснимый взрыв, который привел к травмам шести человек.

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Военный представитель хуситов, бригадный генерал Яхья Сари, заявил в телевизионном заявлении, что вооруженные силы запустили несколько баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов по различным целям в Израиле. Он подтвердил, что эта операция была третьей в поддержку Палестины, и обещал продолжать ракетные удары и удары беспилотниками до тех пор, пока израильская агрессия не прекратится.

#израиль #хамас #иран #йемен
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