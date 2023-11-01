Подполковник. Конрикус заявил о приверженности ЦАХАЛА обеспечению освобождения всех 238 пленников , в настоящее время удерживаемых ХАМАСОМ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила успешное освобождение пленника, рядовой Ори Мегидиш которая находилась в плену у ХАМАСа. Эта операция знаменует собой первое успешное освобождение пленного с момента активизации деятельности группировки 7 октября.

Она была спасена в ходе совместной операции, проведенной ЦАХАЛом и Израильским агентством безопасности (ISA), также известным как Шин Бет.

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Спасательная операция была частью “новой фазы войны” Израиля, которая включала наземные операции, начатые в прошлую пятницу. Сообщается, что рядовая Мегидиш находится в хорошем физическом и психическом состоянии и воссоединилась со своей семьей. Она предоставила сотрудникам израильской разведки ценную информацию о своем пленении, которая может быть использована в будущих операциях.

Подполковник. Конрикус заявил о приверженности ЦАХАЛА обеспечению освобождения всех 238 пленников , в настоящее время удерживаемых ХАМАСом в Газе, но не раскрыл никаких планов проведения аналогичных операций, основанных на разведданных о местонахождении остальных пленников.

Это событие происходит на фоне растущего международного давления на израильское правительство с целью добиться освобождения других пленных в Газе, которые удерживаются более трех недель после насильственных действий ХАМАСА в Израиле, приведших к более чем 1400 жертвам, в основном среди гражданского населения.

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Согласно оценке, опубликованной пресс-службой правительства Израиля на прошлой неделе, у 135 пленников есть иностранные паспорта из 25 различных стран. Среди пленников - гражданские мужчины, женщины, дети и пожилые люди, а также солдаты.