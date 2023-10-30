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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от своей прежней критики в адрес сотрудников разведки в связи со смертельным нападением ХАМАСА 7 октября. В недавнем заявлении на платформе X, ранее известной как Twitter, Нетаньяху выразил сожаление по поводу своих комментариев и выразил свою поддержку всем руководителям служб безопасности.
Извинения Нетаньяху были принесены примерно через 10 часов после того, как он опубликовал критику в адрес сотрудников своей разведки, сняв с себя какую-либо ответственность. В ныне удаленном посте говорилось, что его не предупреждали о военных намерениях ХАМАСА.
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Недостатки разведывательной информации, имевшие место перед нападением 7 октября, вызвали обеспокоенность среди израильских граждан. Это нападение, в результате которого погибло более 1400 человек и более 220 заложников, считается самым смертоносным днем в истории Израиля. В то время как некоторые сотрудники службы безопасности взяли на себя частичную ответственность за провалы разведки, лично Нетаньяху не делал этого до своего недавнего извинения.