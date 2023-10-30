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Doss
Подтверждена гибель немецко-израильской гражданки Шани Лук, захваченной и проведенной по Газе
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило смерть Шани Лук, 23-летней немецкой гражданки израильского происхождения, похищенной во время нападений членов ХАМАС в Газе

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Министерство иностранных дел Израиля подтвердило смерть Шани Лук, 23-летней немки израильского происхождения. Лук был похищен во время музыкального фестиваля близ кибуца Реим 7 октября, во время серии нападений бойцов ХАМАС, в результате которых погибло более 260 человек и было похищено 200 человек.

На видео, распространенном в социальных сетях после нападений, видно, как члены ХАМАСА проводят по улицам Газы женщину, которую ее семья опознала как Луку из-за ее дредов и татуировок. Женщина была полуобнажена и, судя по всему, подверглась физическому насилию.

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Мать Лука, Рикарда Лук, первоначально сообщила, что ее дочь жива и находится в критическом состоянии в больнице ХАМАСА, следуя информации из палестинских источников. Однако позже она заявила немецкой телекомпании RTL/ntv, что, по ее мнению, ее дочь была мертва со дня нападения.

#хамас #газа #шани лук
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