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Нетаньяху заявил, что война в Газе вступила в новую стадию и будет ‘долгой и трудной’
Премьер-министр Израиля объявил о начале "второго этапа" конфликта с ХАМАС, включающего развертывание войск и удары по туннелям и бункерам, что привело к нарушению связи и изоляции жителей Газы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале “второго этапа” конфликта с ХАМАСОМ, который предполагает развертывание сухопутных войск в Газе и эскалацию атак с различных фронтов. Ожидается, что этот этап будет обширным и сложным.

Недавняя бомбардировка в Газе, о которой жители сообщили как о самой серьезной на сегодняшний день, привела к значительному нарушению работы систем связи. Это фактически изолировало 2,3 миллиона жителей Газы от внешнего мира и позволило израильским военным доминировать в повествовании на этом новом этапе конфликта.

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В субботу военные поделились снимками с низким разрешением, на которых изображены танковые колонны, продвигающиеся по открытой местности в Газе, многие из которых, по-видимому, находятся недалеко от границы. Военные также сообщили, что военные самолеты нанесли удары по многочисленным туннелям и подземным бункерам ХАМАС. Эти подземные объекты являются основной целью стратегии Израиля по подавлению органов управления территорией после его насильственного вторжения в Израиль тремя неделями ранее.

#израиль #хамас #газа
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