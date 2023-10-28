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Министр обороны Израиля заявил о новой стадии войны в Газе с расширенной наземной операцией
В субботу Израиль усилил операции в Газе, разрушая системы связи и нацеливаясь на туннели ХАМАС, в то время как правительство работает над освобождением пленников под давлением общественности

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В субботу Израиль расширил свои наземные операции в Газе, развернув танки и пехоту при поддержке массированных ударов с воздуха и моря. Министр обороны Израиля заявил, что конфликт с ХАМАСОМ, руководящим органом Газы, вступил в новую фазу.

Массированная бомбардировка вывела из строя большинство систем связи Газы, фактически изолировав 2,3 миллиона жителей региона. Это позволило израильским военным управлять информационным потоком на этой новой фазе конфликта.

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В субботу военные опубликовали снимки с низким разрешением, на которых видны танковые колонны, движущиеся по открытым районам Газы, многие из которых, по-видимому, находятся недалеко от границы. Они сообщили, что самолеты нанесли удары по многочисленным туннелям и подземным бункерам ХАМАС. Эти подземные объекты являются основной целью в усилиях Израиля по подавлению движения ХАМАС после его насильственного вторжения в Израиль тремя неделями ранее.

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Обострение конфликта усилило давление на израильское правительство с целью добиться освобождения пленников, захваченных во время нападения ХАМАСА 7 октября и в настоящее время удерживаемых в подполье. Члены семей пленников встретились в субботу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразили свою поддержку потенциальному обмену с участием палестинских заключенных.

#израиль #хамас #газа #операция
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