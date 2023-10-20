Протесты против Израиля после взрыва в больнице Газы. Лидеры Иордании и Египта отменили встречу с Байденом. Критика действий Израиля со стороны арабского мира

По всему Ближнему Востоку прошли акции протеста в ответ на недавний взрыв в больнице в Газе, который привел к значительным жертвам среди гражданского населения. Демонстрации прошли в Тунисе, Каире, Маскате, Марокко, Бахрейне, Ливане и Стамбуле. Протестующие выразили свою солидарность с Палестиной и высказались против действий Израиля.

В Ливане демонстранты собрались возле посольства Соединенных Штатов, критикуя США за их предполагаемую поддержку действий Израиля в Газе. В Стамбуле у здания израильского консульства собралась большая толпа.

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Взрыв в арабской больнице Аль-Ахли в Газе был вызван неисправной ракетой, выпущенной палестинской военизированной группировкой "Исламский джихад", согласно Израилю и США. Однако протестующие в основном возлагают ответственность за инцидент и конфликт в целом на Израиль.

Халед Мхамди, создатель контента, участвовавший в протестах у посольства Франции в Тунисе, призвал к глобальному вмешательству, чтобы остановить насилие.

Этот инцидент также вызвал реакцию арабских лидеров, которые в значительной степени осудили действия Израиля. Запланированная встреча лидеров Иордании и Египта с президентом Байденом была отменена после взрыва в больнице.

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Этот инцидент привел к редкому согласию между арабской общественностью и их правительствами, которые оба выражают критику действий Израиля.