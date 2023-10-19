В среду в Ираке была попытка атаки на американские войска, но они были перехвачены. В то же время, в Израиле продолжается военный конфликт с боевиками ХАМАС. Президент США выразил поддержку Израилю, отметив возможную причастность иранских ставленников к нападениям в регионе

По словам анонимного американского чиновника, в среду американские военные перехватили беспилотники направляющиеся к авиабаза Аль-Асад в Ираке. На этой базе дислоцируются сотни американских военнослужащих и она была целью двух беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты американскими войсками. Этот инцидент, в результате которого никто из американцев не пострадал, является первым нападением на позиции США в Ираке по меньшей мере за девять месяцев. Чиновник не раскрыл, кто стоял за нападением.



Одновременно президент Байден прибыл в среду в Израиль, чтобы выразить солидарность после неожиданного нападения боевиков ХАМАС в начале этого месяца, которое с тех пор переросло в полномасштабную войну. В результате удара по больнице в Газе во вторник погибло более 500 человек. Израильские официальные лица приписали нападение группировке "Исламский джихад", хотя обе стороны обменялись обвинениями.

В среду в Тель-Авиве президент Байден предположил, что нападение было совершено не Израилем, а “другой командой”, сославшись на информацию своего Министерства обороны.

По мере обострения конфликта официальные лица США проявляют все большую бдительность в отношении потенциальных нападений на американские и союзнические войска на Ближнем Востоке. Со временем различные иранские ставленники периодически предпринимали попытки нанести удары по позициям США в Ираке и Сирии. Официальные лица США обеспокоены тем, что эти группировки могут воспользоваться региональной нестабильностью для инициирования новых нападений.

Новость об атаке беспилотника была впервые сообщена агентством Reuters.