С помощью 3D-печати учёные попытались создать «идеальную» плитку шоколада. Полученное лакомство получилось приятным на вкус и на ощущение хруста при откусывании.

Авторы научной работы изучили представление людей о самом лучшем шоколаде и попробовали напечатать его на 3D-принтере. По мнению большинства, вкуснейшее сладкое лакомство тает, не крошится и хрустит при откусывании. Так, одной из задач учёных было спроектировать идеальную форму плитки. Эксперименты показали, что максимально приятный хруст демонстрирует шоколад в виде спирали. Далее команда попробовала поработать с конструкцией: сделать её прочной при приложении силы к одной оси и хрустящей при приложении силы к другой. Метод их работы — печать плиток на 3D-принтере — не что иное как способ добиться этого максимально быстро и автоматически, делая упор на отладку техники. Полученные результаты и ход исследования были опубликованы в журнале Soft Matter, а также на YouTube-канале Университета Амстердама.

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Представление о самом приятном на вкус шоколаде существует уже давно. Опытные шоколатье при нагревании и охлаждении эмульсии добиваются наступления так называемой фазы V, которую и называют «идеальной». Шоколад не крошится, а потрескивает, тает и имеет глянцевый блеск. Сложность получения такого лакомства — длительность процесса. На полную кристаллизацию могут уйти недели. Более того, фаза V нестабильна, и со временем теряет свои свойства. Именно поэтому скорость приготовления «идеального» шоколада и автоматизация этого процесса предстаёт крайне важной как для учёных, так и для гурманов-сладкоежек.

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