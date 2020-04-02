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Только сегодня в Intel представили новое (10th gen) поколение мобильных процессоров семейства Comet Lake-H для игровых ноутбуков, как появились первые бенчмарки, оценивающие производительность новинок Intel Comet Lake-H Core i9-10880H, Core i7-10750H и Core i5-10300H. В издании notebookcheck их сравнили с конкурентными предложениями компании AMD — Ryzen 9 4900HS и Ryzen 7 4800H. Несмотря на то, что приведённые результаты бенчмарков снова показывают превосходство чипов Intel в одноядерном режиме, очевидно, что AMD уже «наступает на пятки» и сохраняет сильные позиции в многоядерных тестах. Кроме новинок в сравнении участвовали процессоры Intel 9-поколения.

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На ноутбуках с 16 ГБ оперативной памяти (dual-channel DDR4-2666) в тестах прогнали Core i9-10880H, Core i7-10750H, Core i5-10300H. Результаты сравнили со средними показателями в соответствующих тестах процессоров AMD Ryzen 9 4900HS, AMD Ryzen 7 4800H, Core i9-9880H, Core i7-9750H и Core i5-9300H.

Похоже, в Intel уделяют особое внимание одноядерной производительности. Так новинки заняли первые строчки в сводной таблице, а конкурентный Ryzen 9 4900HS находится примерно на уровне Core i5-10300H. Однако, стоит заметить, что AMD значительно сокращает отставание в этом тесте.

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В многоядерных тестах продукты AMD показали себя с лучшей стороны. В тесте Cinebench R15 multi процессор Ryzen 9 4900HS на 4% опередил своего конкурента — Core i9-10880H. Тем не менее, новинка компании Intel продемонстрировала заметное улучшение относительно чипа предыдущего поколения — Core i9-9980HK.

Результаты многоядерных тестов Cinebench R15, Cinebench R20, Passmark, 3DMark Time Spy CPU, Fire Strike Physics:

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Стоит принимать во внимание, что это лишь предварительные тесты. Более ясная картина сложится, когда в широком доступе появятся ноутбуки с новейшими процессорами Intel.