Научная фантастика всё ближе к воплощению в реальности

Китайские учёные из Университета Цинхуа создали новый интерфейс мозг-компьютер (BCI), менее инвазивный по сравнению с предыдущими поколениями. Интерфейс SpiralE BCI подключается через ушную раковину. Использование гибкого материала и уникальной спиральной конструкции не блокирует прохождение звука и носитель интерфейса будет слышать не хуже прежнего. Это менее инвазивное устройство по сравнению с имплантируемыми хирургически и более удобное, чем повязки на голову.

реклама

Вариантов применения у этого интерфейса немало. С его помощью можно преобразовывать мысли в текст, управлять цифровыми объектами или увеличить объём памяти человека. Подобные технологии могут оказать значительное влияние на медицину и взаимодействие людей с технологиями и людьми между собой. Однако, они поднимают ряд вопросов, которые затрагивают конфиденциальность и равенство доступа к подобным устройствам.

Пока неизвестно, насколько этот интерфейс близок к коммерческой реализации и сколько он может стоить, пишет Techspot.



