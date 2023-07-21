Новая бета-версия чат-бота уже доступна

Одной из отличительных черт первой волны чат-ботов состоит в том, что у них нет постоянной памяти. После каждого диалога данные сбрасываются. Скоро в ChatGPT это может измениться, поскольку бот будет запоминать пользователей. С одной стороны это звучит как удобное новшество, а с другой кажется опасным.

Данная функциональность сейчас находится на этапе бета-тестирования для обладателей платной подписки ChatGPT Plus. Она называется «Настраиваемая инструкция» и позволяет задавать параметры, которые будут сохраняться в рамках разных диалогов с чат-ботом.

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Эта настройка будет работать во всех сторонних приложениях с применением базового кода ChatGPT. Особенно это актуально на мобильных устройствах, где набирать текст сложнее, чем на клавиатуре компьютера. Разработчики говорят, что это упростит запросы пользователей.

Некоторые могут начать волноваться за свою конфиденциальность, поскольку указанные данные будут сохраняться на постоянной основе. Разработчики обещают, что персональная информация, способная привести к идентификации пользователя, будет удаляться. Можно ли им верить в этом или нет, каждый должен решить мы себя сам.

Пока новшество не относится к пользователям Евросоюза и Великобритании, пишет Engadget.