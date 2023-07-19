Поддерживаются высокоскоростные подключения USB-C мощностью 100 Вт

Обладатели компьютеров более чем с одним монитором, желающие сохранить максимальные разрешение и частоту, получили два новых варианта подключения от компаний Plugable и Kensington. Две док-станции имеют множество портов с высокой пропускной способностью. Среди них два выхода HDMI 2.1.

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Док-станции USB-4 дают возможность одновременно подключать два монитора 4K 120 Гц. У них имеются разъёмы DisplayPort, USB-C, USB-A и Ethernet.

Док-станции Plugable UD-4VPD и Kensington MD125U4 имеют по два порта HDMI 2.1. Более дорогая модель Plugable также предлагает два подключения DisplayPort 1.4 с поддержкой Thunderbolt 4. Kensington вкратце упоминает совместимость с DisplayPort, не называя поддерживаемые разрешения и частоты. Также обе док-станции могут выводить на один монитор картинку с разрешением 8K. В случае с UD-4VPD частота составляет 60 Гц, у MD125U4 только 30 Гц.

Наличие портов USB-C позволяет заряжать подключенные к ним устройства. Kensington предлагает одно соединение 10 Гбит/с и 100 Вт, а Plugable порты 40 Гбит/с и 100 Вт и 10 Гбит/с и 20 Вт. У обоих есть два разъёма USB-A со скоростью 10 Гбит/с, у Plugable ещё и третий 5 Гбит/с. Ethernet в обоих случаях 2,5 Гбит. UD-4VPD получил отсек для карты памяти SD и двунаправленный разъём 3,5 мм.

В обоих случаях поддерживаются Windows 10 и 11, хотя MD125U4 разработана для устройств Microsoft Surface. Plugable можно подключать к компьютерам Mac, но только в случае с одним внешним монитором.

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nullПредложение Kensington стоит $160, а Plugable оценили в $200, пишет Techspot.