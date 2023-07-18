Одна неправильная буква в суффиксе могла рассекретить военные тайны

В американской армии обнаружилась проблема с электронной почтой, из-за которой в посторонние руки могли попасть миллионы сообщений солдат и высокопоставленных офицеров. В этих сообщениях могла быть конфиденциальная информация, в число которой входят дипломатические документы, налоговая декларации, пароли, сведения о поездках чиновников. Военные знали об этой утечке на протяжении десяти лет и ничего не сделали.

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Виновато во всём сходство суффиксов электронной почты вооруженных сил США (.mil) и идентификатора страны Мали (.ml). Забывая поставить одну букву, военные отправляли письма не по назначению, а на другой континент.

Почтовым трафиком африканской страны уже давно управляет голландский интернет-предприниматель Йоханнес Зурбьер. Он говорит, что без малого 10 лет назад поставил американских военных в известность о попадании в Мали конфиденциальной электронной почты. Никаких мер предпринято не было.

В январе нынешнего года Зурбьер начал собирать поступающие письма с ошибочными адресами, чтобы предпринять последнюю попытку достучаться до руководства в США, прежде чем его контракт закончится 17 июля. В итоге он собрал почти 117000 сообщений, до 1000 сообщений за сутки.

В качестве примера конфиденциальной информации он привёл маршрут поездок начальника штаба армии США генерала Джеймса МакКонвилла. В письме есть название гостиницы, дата заселения, номера комнат, имена и звания генерала и представителей его делегации.

В качестве других примеров данных можно назвать рентгеновские снимки и медицинские файлы, персональную информацию, списки членов экипажей военно-морских судов, штатные расписания военных баз, карты и фотографии объектов, налоговой отчёты, внутренние расследования, маршруты поездок и контракты.

Представитель Пентагона заявил, что отправляемые электронные письма теперь блокируются, прежде чем покинут домен .mil. Отправитель видит уведомление о необходимости проверить адрес электронной почты, чтобы не совершить ошибки. Однако, не далее как в прошлую среду Зурбьер продолжал получать ошибочно отправленные письма военных, пишет Techspot.

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