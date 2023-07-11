Аппарат довольствуется прошлогодним процессором Snapdragon 8+ Gen 1

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Несколько месяцев слухов и намёков подошли к концу и во вторник компания Nothing представила второй для себя смартфон Nothing Phone (2). Он получил немало обновлений, но не может похвастаться процессором последнего поколения, получив прошлогодний Snapdragon 8+ Gen 1 вместо использовавшегося в первом поколении Snapdragon 778G+. Дизайн почти не изменился, зато были улучшены камеры и выросла цена.

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Задняя панель снова прозрачная со светодиодной подсветкой. Вырез на экране для камеры перенесли в центр, а интерфейс Glyph получил дополнительные возможности. Установлен экран LTPO AMOLED размером 6,7 дюйма с разрешением 1080 x 2412, максимальной частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Используется оперативная память LPDDR5 и хранилище USF 3.1.

Основная задняя камера 50 Мп с сенсором Sony IMX890 обладает оптической стабилизацией и зумом внутри сенсора. Такая же камера применяется в составе OnePlus 11. Рядом находится сверхширокоугольная камера 50 Мп с сенсором Samsung JN1. Разрешение передней камеры с сенсором Sony IMX615 составляет 32 Мп, у неё есть электронная стабилизация.

Ёмкость батареи 4700 мАч, мощность проводной зарядки 33 Вт, беспроводной 15 Вт. Установлена система Android 13 с программной оболочкой Nothing OS 2.0. Она получила обновлённые виджеты, расцветки тем, внешний вид папок и иллюстрированные обложки.

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Смартфон доступен в белом и тёмно-серым цветовых вариантах по цене $599 за версию 8/128 ГБ. Есть также конфигурация 12/256 ГБ за $699 и 12/512 ГБ за $799. Продажи стартуют 17 июля, пишет Gizmochina.