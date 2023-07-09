Неофициальное дополнение для игры Fallout New Vegas под названием Fallout Nuevo Mexico получило первый видеоролик с демонстрацией игрового процесса.
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Nuevo Mexico представляет собой дополнение от фанатов, сюжет который развивается в 2166 году. Разработчики говорят, что вдохновлялись первыми играми серии Fallout. Продолжительность видеоролика составляет 18 минут. В трейлере указано, что это только первая часть, а вторая должна появиться до конца лета. До конца года выпустят третью часть, до появления самой игры пройдёт ещё несколько месяцев. Другой фанатское дополнение под названием Fallout London недавно было перенесено из-за скорого выхода игры Starfield.
Nuevo Mexico содержит более трёх уникальных компаньонов. Можно будет вступить в состав новых фракций и заняться новыми видами деятельности.
Дополнение выйдет только на компьютерах и для доступа к нему должна быть установлена первоначальная игра Fallout: New Vegas, пишет wccftech.