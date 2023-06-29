Разработчики масштабной фанатской модификации Fallout: London решили отложить выпуск своего продукта до конца текущего года — всё из-за сентябрьского релиза Starfield. Студия энтузиастов Team Folon выпустила отдельный ролик, посвящённый производству своего долгостроя, где всё и пояснили.
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На протяжении 12 минут энтузиасты показывали геймплейные зарисовки с отдельных локаций, показали броню в виде средневековых доспехов и формы британских констеблей. А ещё выяснилось, что в моде найдётся место холодному оружию в виде позолоченной церемониальной булавы.
Точную дату релиза Fallout: London обязательно назовут чуть позже, но она точно случится не раньше четвёртого квартала. Авторы также пообещали выпустить комикс-приквел с описанием всех предшествующих основному сюжету событий.
Сотрудники Team Folon признались, что не хотят, чтобы их фанаты получили какой-то незаконченный продукт. Именно поэтому всё оставшееся до выхода модификации время они потратят на её полировку. Старания мододелов не проходят бесследно: совсем недавно ведущий сценарист Fallout: London получил работу в Bethesda.