Тем более она будет улучшена на дискретных видеокартах компании

Если сравнивать с традиционными методами рендеринга, трассировка пути в реальном времени не такая трудоёмкая, и при этом помогает создавать реалистичное освещение и тени. Однако, она расходует немало системных ресурсов и даже сильные видеокарты могут справляться с ней с трудом. Intel хочет изменить это и сделать трассировку пути доступной даже на встроенных графических процессорах.

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Компания провела исследовательские работы и проанализировала, как задействовать новые алгоритмы и методы реализации ИИ для повышения эффективности трассировки пути на видеокартах начальной категории. Это может сделать карты Intel более популярными и отнять долю рынка у AMD и Nvidia.

Когда говорят о трассировке, обычно имеют в виду два последних поколения видеокарт Nvidia. Данная технология моделирует поведение света при взаимодействии с окружением, чтобы создавать более точные отражения, преломления и тени. Изображение становится красивее, но платить за это приходится снижением частоты кадров.

По причине повышенных требований к вычислительной мощности и реализму, эксперименты с трассировкой пути проводили в старых играх или играх с низким уровнем графики, таких как Minecraft, Quake и Descent. Если заниматься этим в современных играх вроде Cyberpunk 2077, проблемы могут возникнуть даже у стоящей целое состояние карты GeForce RTX 4090.





В одной статье Intel подробно описывает метод создания отражений для определённых полусферических поверхностей, эффективность которого выше существующих методов. В другой статье говорится, как обрабатывать отображение определённых материалов на 50-500% быстрее при помощи улучшенного расчёта попадающего в камеру света. Также разработчики могут получить больше контроля при моделировании динамических спектральных эффектов.

Работа симпозиума Eurographics 2023 по рендерингу описывает оптимизированные методы моделирования фотонов при прямом освещении в реальном времени, как показано на видео Quake Arcane Dimensions. Здесь задействована функция RTX Direct Illumination, которую Nvidia применяет в своих методах трассировки пути. Пару месяцев назад Intel рассказала, как с эффективностью трассировки пути могут помочь нейронные сети.

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Intel собирается сделать исходный код открытым для производителей видеокарт. Можно предположить, что на появление результатов этих исследований в видеокартах и играх потребуется определённое время, пишет Techspot.