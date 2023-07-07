Мобильные устройства на базе процессоров Intel станут быстрее, тоньше, и будут меньше нагреваться

реклама

В сеть попали слайды, описывающие характеристики будущих мобильных процессоров Core 14-го поколения. Топовые высокопроизводительные модели будут основаны на архитектуре Raptor Lake Refresh, такой же, как и у "настольных" версий. Большая же часть модельного ряда построена на базе Meteor Lake, что позволило существенно улучшить многие аспекты в новой линейке.

Речь идет не про количество ядер, поскольку оно практически не изменилось. Дело в том, что при большей производительности Core 14 обладают существенно более низким тепловыделением относительно Raptor Lake. К примеру, 12-ядерный Core i5 в режиме PL1 имеет TDP всего в 28 Вт, в то время, как его предшественник в PL1 рассеивает в три раза больше — 45 Вт. Это стало возможным благодаря переходу с 10 нм техпроцесса на 7 нм.

рекомендации Круто подешевел iPhone 14 Plus 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз -40000р на iPhone 14 Pro iPhone 14 по цене 12го - смотри 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Также Intel удалось подтянуть графическую подсистему своих новых мобильных "камней". Количество вычислительных блоков выросло до восьми, что подразумевает наличие 128 векторных движков и 1024 ядра FP32. Таким образом конфигурация "встройки" Xe в Meteor Lake соответствует аналогичной у GPU Intel Arc A380, соперничающей с GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT. В целом скоростные показатели выросли на 33%, по сравнению с предыдущим поколением. Кроме прочего, обновленная графика поддерживает последние технологии, включая DirectX 12 Ultimate. Больше информации о новинках можно будет получить на мероприятии Innovation, которое пройдет с 19 по 20 сентября.