Прежде чем отказаться от техники, потребители сэкономят на других вещах

Проведённый в США и Великобритании опрос показал, что во время экономического кризиса пользователи начинают экономить на стриминговых сервисах, но всего 21% из них готовы отложить приобретение новых гаджетов. Больше людей готовы сократить расходы на одежду, мебель и алкоголь, чем на современные технологии.

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В опросе приняли участие около 14000 человек. Была поставлена задача определить, как рост стоимости жизни и инфляции влияют на покупательские привычки. Больше половины готовы экономить на стриминговых платформах, некоторые уже так и сделали. Дорогие телевизоры и планшеты покупают меньше прежнего, но 44% участников вопроса желают обновить смартфон. Растёт популярность фотоаппаратов, во многом благодаря сервисам TikTok и YouTube.

В США 52% опрошенных главным фактором при выборе смартфона называют поддержку 5G, 45% говорят о важности силы сигнала мобильной связи, 42% о качестве обслуживания клиентов. Для 41% покупателей важнее всего цена. В Великобритании в ближайший год наибольшим спросом будут пользоваться ноутбуки, настольные компьютеры или компоненты для них, игровые приставки и камеры.

Многие прекращают есть за пределами дома, ходить в бары и вести другую похожую активность. 40% собираются меньше тратить на электронику. 86% говорят о важности найти подходящее для себя устройство со скидкой.

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Тем временем, 500 наиболее богатых людей мира в этом году заработали $852 млрд или по $14 млн в день на человека, пишет Techspot.