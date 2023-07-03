Смартфон Samsung Galaxy S21 FE, бюджетный вариант флагманского Galaxy S21 позапрошлого года, должен получить значительное обновление. Южнокорейский производитель сообщил о выпуске версии устройства на чипе Snapdragon 888 5G, который повысит его производительность.
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Большая часть остальных характеристик должна остаться неизменной. Это означает наличие экрана Dynamic AMOLED 2X размером 6,4 дюйма с частотой 120 Гц. Сзади должно быть три камеры с основной 12 Мп, сверхширокоугольной с таким же разрешением и телефото 8 Мп. Разрешение передней камеры должно составлять 32 Мп.
За продолжительность работы отвечает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддерживается зарядка мощностью 25 Вт и беспроводная 15 Вт. Должна быть защита от воды и пыли уровня IP68, сканер отпечатков под экраном и стандарт связи NFC для осуществления бесконтактных платежей.
В Индии аппарат поступит в продажу по цене $609 в пересчёте с местной валюты. Изначальная версия Galaxy S21 FE стоила $670. Продажи должны начаться в июле, пишет Gizmochina.