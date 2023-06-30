Система Windows 11 продолжит получать обновления

30 июня наступил последний день, когда Microsoft выпускала обновления для своего представленного без малого 5 лет назад гибридного планшета Surface Pro 6. Больше компания не будет выпускать новых прошивок и драйверов. Это не помешает получать обновления Windows 11.

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Планшет был анонсирован в октябре 2018 года вместе с Surface Laptop 2, поддержка которого закончилась в последние дни прошлого года, и с Surface Studio 2. Устройство обладало примерно тем же дизайном, что и модель до него, получив обновлённые внутренние компоненты.

Планшет вернул классический чёрный цвет, как в первом поколении Surface Pro и RT. Он является самым старым среди представителей бренда Surface, на который официально можно установить систему Windows 11 за счёт процессоров Intel Core Kaby Lake R 8-го поколения. Предлагаются версии с моделями Core i5-8250U и более дорогой Core i7-8650U, есть также вариант на Intel Core M3 всего с 4 ГБ оперативной памяти. На чипах Core памяти было 8-16 ГБ и хранилище от 128 ГБ до 1 ТБ.

Этот планшет пользовался достаточно высоким спросом благодаря своей высокой производительности и продолжительности работы. Недостатком является отсутствие разъёма USB-C и невозможность отремонтировать его самостоятельно. iFixit оценила ремонтопригодность этой модели в 1 по 10-балльной шкале. Быть может, такая оценка заставила Microsoft в более современном Surface Pro 7+ дать пользователям возможность самим менять SSD без необходимости разбирать корпус. Другие модели также имеет лучшую ремонтопригодность.

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Интересно отметить, что выпущенный на полтора года раньше Surface Pro 5 будет поддерживаться до 5 января 2024 года, пишет Neowin.