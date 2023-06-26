Наигравшись с возможностью портировать Doom с компьютеров на устройства вроде смарт-часов, фотоаппаратов, сканеров, калькуляторов и электронных тестов на беременность, пытливые энтузиасты занялись чат-ботом ChatGPT. На Windows XP появился JavaGPT, но данная система показалась им недостаточно старой. В отличие от представленной более 30 лет назад Windows 3.1.
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Под неё было написано приложение WinGPT на языке программирования С с применением стандартного API тех лет и таких же стандартных элементов управления. Добавить пришлось только строку состояния, которую сделали вручную ещё в 1997 году.
Приложение способно подключаться к серверу OpenAI API с применением стандарта шифрования 2018 года TLS 1.3. За счёт этого не требуется прокси-устройство с современной операционной системой для реализации связи.
Естественно, не обошлось без ограничений. Поскольку старая Windows поддерживает небольшой объём памяти, WinGPT может давать только короткие ответы без учёта контекста.
Программа доступна на сайте dialup.net и может работать на 16- и 32-разрядных версиях Windows от 3.11 с реализацией Winsock. Для запуска необходим ключ API OpenAI, пишет Neowin.