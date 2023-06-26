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ChatGPT теперь доступен пользователям Windows 3.1
Осталось найти этих пользователей в интернете
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Наигравшись с возможностью портировать Doom с компьютеров на устройства вроде смарт-часов, фотоаппаратов, сканеров, калькуляторов и электронных тестов на беременность, пытливые энтузиасты занялись чат-ботом ChatGPT. На Windows XP появился JavaGPT, но данная система показалась им недостаточно старой. В отличие от представленной более 30 лет назад Windows 3.1.

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Под неё было написано приложение WinGPT на языке программирования С с применением стандартного API тех лет и таких же стандартных элементов управления. Добавить пришлось только строку состояния, которую сделали вручную ещё в 1997 году.

Приложение способно подключаться к серверу OpenAI API с применением стандарта шифрования 2018 года TLS 1.3. За счёт этого не требуется прокси-устройство с современной операционной системой для реализации связи.

Естественно, не обошлось без ограничений. Поскольку старая Windows поддерживает небольшой объём памяти, WinGPT может давать только короткие ответы без учёта контекста.

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Программа доступна на сайте dialup.net и может работать на 16- и 32-разрядных версиях Windows от 3.11 с реализацией Winsock. Для запуска необходим ключ API OpenAI, пишет Neowin.

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#windows #chatgpt
Источник: neowin.net
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