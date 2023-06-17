Несколько месяцев назад в браузере Microsoft Edge появился чат-бот Bing Chat с некоторым количеством уникальных функциональных возможностей. Microsoft разрабатывала его совместно с компанией OpenAI, известной чат-ботом ChatGPT. Скоро Bing Chat будет работать не только в Edge, но и в сторонних браузерах, вроде Apple Safari и Google Chrome.
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Скриншоты на странице Bing Reddit демонстрируют работу чат-бота в этих браузерах. Microsoft сейчас экспериментирует и постепенно внедряет эту функциональность. Полный список браузеров с поддержкой Bing Chat не называется.
За счёт распространения на другие браузеры, Microsoft расширяет аудиторию своего чат-бота. Статистика StatCounter показывает, что на долю браузер Edge приходится 9,91% рынка. Доля Chrome составляет 66,02%, Apple Safari 12,79%.
Для улучшения производительности Microsoft поначалу может ограничить число пользователей Bing Chat в Chrome и Safari, однако со временем их количество должно увеличиваться, пишет Gizmochina.