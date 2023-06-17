Он будет доступен как минимум в Chrome и Safari

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Несколько месяцев назад в браузере Microsoft Edge появился чат-бот Bing Chat с некоторым количеством уникальных функциональных возможностей. Microsoft разрабатывала его совместно с компанией OpenAI, известной чат-ботом ChatGPT. Скоро Bing Chat будет работать не только в Edge, но и в сторонних браузерах, вроде Apple Safari и Google Chrome.

реклама

Скриншоты на странице Bing Reddit демонстрируют работу чат-бота в этих браузерах. Microsoft сейчас экспериментирует и постепенно внедряет эту функциональность. Полный список браузеров с поддержкой Bing Chat не называется.

За счёт распространения на другие браузеры, Microsoft расширяет аудиторию своего чат-бота. Статистика StatCounter показывает, что на долю браузер Edge приходится 9,91% рынка. Доля Chrome составляет 66,02%, Apple Safari 12,79%.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой -30% на стиралку Бош 4 серии Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Для улучшения производительности Microsoft поначалу может ограничить число пользователей Bing Chat в Chrome и Safari, однако со временем их количество должно увеличиваться, пишет Gizmochina.