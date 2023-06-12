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Недавно Microsoft сделала множество заявлений о своих достижениях в области технологий искусственного интеллекта на своей конференции Build. Часть из этих объявлений включали добавление плагинов Bing Chat для Windows. Некоторые из предложений мобильных платформ, которые появятся на ПК, включают в себя возможность для пользователей устно задавать вопросы в чате Bing, а чат-бот может отвечать на эти вопросы своим собственным голосом.
Ранее Microsoft заявляла, что хочет "предоставить новые инновации в области искусственного интеллекта", и что "работа с Bing как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах станет намного богаче".
В настоящее время чат-бот поддерживает английский, японский, французский, немецкий и китайский языки, но Microsoft заявляет, что дополнительные языки "на подходе".
Пользователи могут выбрать голос, который они хотели бы использовать в Bing в браузере Microsoft Edge, выбрав "Настройки" > "Голосовой поиск" > "Выберите голос, который вы хотите услышать". На выбор есть четыре варианта: "Авто", "Jenny", "Guy" и "Aria".