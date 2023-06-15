Мероприятие Summer Game Fest увеличило ажиотаж вокруг нескольких выходящих в этом году видеоигр. Расширенный анонс Starfield привел к тому, что предварительные заказы подняли её на четвёртое место списка самых продаваемых игр на платформе Steam. Дополнение Cyberpunk 2077 Phantom Liberty потеснила основную игру Cyberpunk 2077 на вершине рейтинга, чему поспособствовала скидка в размере 50%.
реклама
В минувшие выходные было показано 45 минут игрового процесса Starfield. Некоторые называют эту игру аналогом Skyrim в космосе. Зрители узнали о сюжете, городах, строительстве кораблей, древе навыков, апгрейдах, космических сражениях и т.д.
Игру уже можно заказать по цене $70. Существует также версия Premium Edition за $100. Она даст доступ к игре раньше на 5 дней и первое сюжетное дополнение Shattered Space, набор скинов и другой контент.
Релиз игры запланирован на 6 сентября, но она уже стала одной из наиболее популярных в этом году. Cyberpunk 2077 также находится в этом рейтинге, чему способствует скидка на 50% и появление расширения Phantom Liberty. Последнее подняло требования к компьютерам, так что геймерам может потребоваться обновить некоторые компоненты. В частности, обязательно наличие твердотельного накопителя, пишет Techspot.