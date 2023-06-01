Они зарабатывали на подписках миллионы фунтов

Пять представителей самого крупного пиратского сервиса Великобритании получили в общей сложности больше 30 лет тюремного заключения после судебного преследования со стороны английской футбольной Премьер-лиги. Сервис набрал более 50000 подписчиков и приносил своим владельцам миллионы.

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Марк Гулд, Стивен Гордон, Питер Джолли, Кристофер Фелвус, Уильям Браун и Зак Смит с 2016 по 2021 год заработали свыше $8,6 млн. Сервис предлагал подписку на разный контент, включая футбол.

Сервис Flawless IPTV с 2016 по 2018 год показал более 300 трансляций из официальных и неофициальных источников, а также их повторы, по цене более $12 в месяц. Подписка на официальные источники трансляций футбольных матчей в Великобритании стоит $75-$100 в месяц.

В итоге этот сервис за два года заработал примерно $5,7 млн, из которых Марк Гулд получил $2,1 млн. Разногласия по вопросу распределения доходов привёл к образованию нового сервиса Optimal, которым управляли Стивен Гордон и Питер Джолли. Его работа оказалась неудачной, поскольку Гулд и Браун не стали мириться с конкуренцией и заразили серверы вирусом.

Сервис Flawless 2 в 2018 году и к 2021 году заработал $3,22. После расследования Гулд получил 11 лет тюрьмы, Гордон 5 лет и 2 месяца, Фелвус 3 года и 11 месяцев, Браун 4 года и 9 месяцев. Зак Смит в суде не появился.

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История ещё больше становится похожей на детективную с учётом того, что Смит работал в противостоящей пиратству компании, которая сотрудничала с Премьер-лигой с целью блокировки незаконных трансляций матчей, пишет Techspot.