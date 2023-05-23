Внедрение чат-бота привлекло новых пользователей

Поисковая система Microsoft Bing в Китае на компьютерах обошла по популярности местную Baidu. Статистика фирмы StatCounter показывает, что по итогам апреля доля Bing в этой стране составила 37,4%.

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Это ещё раз показывает динамичный характер рынка поисковых систем и важность использования алгоритмов искусственного интеллекта в качестве инноваций для привлечения внимания пользователей. Bing отличается высоким уровнем интеграции с другими продуктами и сервисами Microsoft. У этой поисковой системы есть связь с операционными системами Windows, пакетами офисных приложений Office и игровой консолью Xbox. Это увеличивает известность Bing и её долю рынка.

Microsoft не стоит на месте и расширяет возможности Bing. В частности, недавно в состав поисковой системы вошёл алгоритм GPT-4.

Доля Baidu сократилась до 27,01%. Далее располагаются Sogou (16,36%), Yandex (7,45%), Haosou (6,25%) и Google (5,2%) соответственно. Как видим, российский Yandex опережает Google.

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Представители индустрии считают, что в ближайшее десятилетие традиционные варианты поиска утратят актуальность и им на смену придёт интерактивный поиск. Это будет кстати для организаций и разработчиков контента, которым поисковые системы нужны для привлечения внимания пользователей. Оптимизация контента также будет играть всё более важную роль для взаимодействия с целевой аудиторией, пишет Neowin.