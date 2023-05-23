Не только Microsoft отличается плохими программными обновлениями

Некачественная программная прошивка компании HP привела к утрате работоспособности некоторых моделей её принтеров. Представленное в начале месяца обновление лишило работоспособности некоторые принтеры HP OfficeJet. Патч до сих пор не был выпущен, так что пользователям остаётся лишь любоваться на экран с кодом ошибки.

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Компания Bleeping Computer сообщила, что жалобы появились на второй неделе мая. Пострадавшие указывают код ошибки 83C0000B, который отображается на сенсорных экранах принтеров. Пользователи не могут вернуть заводские настройки, так что устройства просто не работают.

Это относится к моделям OfficeJet 9020e, таким как Pro 9022e, Pro 9025e, Pro 9020e All-in-One и Pro 9025e All-in-One. В HP говорят, что количество пострадавших принтеров незначительно и что компания работает над устранением неполадок. Остальным пользователям рекомендуется отключить принтер от интернета, чтобы он не скачал это неудачное обновление.

Пострадавшим следует обратиться в техподдержку на сайте https://support.hp.com. Пользователи пишут, что единственным работающим решением сейчас является отправка принтера в ремонт.

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Ранее HP начала блокировать использование картриджей сторонних производителей, что также не добавило ей привлекательности в глазах многих клиентов, пишет PCWorld.