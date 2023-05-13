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Находящийся 15 лет на больничном сотрудник подал в суд из-за отсутствия повышения зарплаты
Он может не работать на протяжении более чем 30 лет и получать 54000 фунтов в год
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Занимающий высокую должность в IT-компании сотрудник, который находится на больничном с 2008 года, решил подать на неё в суд за отсутствие повышения зарплаты. Ян Клиффорд называет себя жертвой дискриминации по инвалидности со стороны компании IBM. План медицинского страхования IBM таков, что сотрудник гарантированно получает зарплату свыше 54000 фунтов стерлингов в год до возраста 65 лет. Это означает, что компания выплатит ему более 1,5 млн фунтов до пенсии.

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Клиффорд считает эту сумму недостаточной по причине инфляции. Он начал работать в компании Lotus Development в 2000 году, после чего она была куплена IBM. На больничный он ушёл в сентябре 2008 года, а жалобу подал в 2013 году. Помимо отсутствия повышения зарплаты, он был недоволен отсутствием отпускных.

В апреле 2013 года было достигнуто соглашение и Клиффорд был включен в план IBM по нетрудоспособности. В его рамках он может получать 75% зарплаты. Зарплата составляла 72037 фунтов, так что с тех пор он получает 54028 фунтов в год. Также ему выплатили 8685 фунтов с целью урегулирования жалобы и он согласился больше не предъявлять претензий по этим же вопросам.

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Это соглашение было нарушено в феврале 2022 года. Клиффорд пожаловался на отсутствие повышения зарплаты с 2013 года. Судья по вопросам трудоустройства отклонил жалобу. По его словам, даже если покупательная способность валюты снизиться вдвое за 30 лет, сумма более чем в 50000 фунтов стерлингов в год всё равно остаётся достаточной для жизни, пишет yahoo.com.

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#зарплата
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