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Выпущена новая игра серии Zelda
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В пятницу компания Nintendo представила очередную часть игровой серии, возраст которой составляет уже несколько десятилетий. Её поклонники занимали очереди перед открытием магазинов, чтобы войти в число первых обладателей игры Tears of the Kingdom.

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С момента появления первой игры в 1986 году серия разошлась в количестве 125 млн экземпляров. Её открытый мир позже был взят на вооружение в таких популярных играх, как Grand Theft Auto и Skyrim.

Помимо заработка на продаже самой игры, Nintenbdo надеется поддержать продажи игровой консоли Switch, которая существует вот уже 7 лет. Это игра должна стать главной для Nintendo в нынешнем году, судя по числу просмотров доступных на YouTube роликов, пишет techxplore.

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В своё время эта игра стала смелым шагом со стороны Nintendo, которая была известна играми Donkey Kong и Super Mario Bros. Она появилась спустя несколько месяцев после Super Mario. Если Mario является платформером с возможностью двигаться только вперёд, то Zelda оказалась значительно более свободной в плане передвижений. Считается, что она внесла значительный вклад в развитие игрового дизайна на протяжении следующих двух десятилетий. Ближе к 2010 году неудачные игры серии снизили её популярность, но в 2017 году игра Breath of the Wild стала самой популярной в серии, чему способствовало также появление Nintendo Switch.

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#игры
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