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Взлом Western Digital мог привести к краже пользовательских данных
Масштабная утечка информации случилась в марте
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В марте нынешнего года в компьютерных системах компании Western Digital случился неприятный инцидент. Масштабы были таковы, что работа сервиса My Cloud была приостановлена более чем на неделю и пользователи потеряли доступ к хранящимся в облаке файлам. Спустя полтора месяца компания опубликовала не самые благоприятные результаты внутреннего расследования.

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В разосланных клиентам письмах говорится, что хакеры смогли заполучить в своё распоряжение базу данных пользователей с именами, адресами доставки и платёжными адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты и неполными номерами кредитных карт. Зашифрованные пароли тоже украли, хотя они хешированы и «засолены».

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Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
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Похищенные сведения больше связаны с интернет-магазином Western Digital и в меньшей степени с сервисом My Cloud. Доступ к магазину временно закрыт. Фирма Bleeping Computer сообщает, что у хакеров доступ к сети Western Digital был ещё 28 апреля. Пользователям сервисов компании рекомендуется поменять пароль, пишет PCWorld.

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dimon_volkov
22:09
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DonCarleone
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garison87
21:59
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garison87
21:58
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garison87
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1. Найди этот Фрост Спирит за 40 баксов - удачи… 5800 в трейде(без ргб нет). 2. Уже дошел до обзора чужих обзоров - не ожидал.
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