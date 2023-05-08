В марте нынешнего года в компьютерных системах компании Western Digital случился неприятный инцидент. Масштабы были таковы, что работа сервиса My Cloud была приостановлена более чем на неделю и пользователи потеряли доступ к хранящимся в облаке файлам. Спустя полтора месяца компания опубликовала не самые благоприятные результаты внутреннего расследования.
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В разосланных клиентам письмах говорится, что хакеры смогли заполучить в своё распоряжение базу данных пользователей с именами, адресами доставки и платёжными адресами, номерами телефонов, адресами электронной почты и неполными номерами кредитных карт. Зашифрованные пароли тоже украли, хотя они хешированы и «засолены».
Похищенные сведения больше связаны с интернет-магазином Western Digital и в меньшей степени с сервисом My Cloud. Доступ к магазину временно закрыт. Фирма Bleeping Computer сообщает, что у хакеров доступ к сети Western Digital был ещё 28 апреля. Пользователям сервисов компании рекомендуется поменять пароль, пишет PCWorld.