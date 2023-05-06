В конце марта стало известно о нарушении работы корпоративных информационных систем Western Digital Corporation в результате хакерской атаки. Злоумышленники получили контроль над частью этих систем и похитили данные, продемонстрировав часть из них в открытых источниках не так давно. Больше месяца потребовалось WDC, чтобы восстановить работу облачного сервиса хранения данных My Cloud, как отмечает Reuters. Доступ клиентов к этому сервису будет возобновлён с 15 мая.
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Поставки жёстких дисков и твердотельных накопителей компания в результате этой хакерской атаки не прекращала, но часть клиентов облачного сервиса пострадала из-за утечки их персональных данных, включая номера телефонов и фрагменты номеров банковских карт. С пострадавшими компания уже связывается, чтобы минимизировать возможный ущерб. По неофициальным данным, злоумышленники требовали десятки миллионов долларов выкупа, но если судить по активности WDC, на сделку с ними она не пошла.