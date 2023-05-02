Продажи последнего поколения компьютерных процессоров AMD Ryzen 7000 не стали меньше после появления новостей о сгоревших процессорах и материнских платах под ними. Подобные сведения стали появляться несколько дней назад. AMD совместно с партнёрами сразу начали действовать, пытаясь найти источник неприятностей.
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На прошлой неделе проблема была устранена и от производителей потребовалось выпустить новый BIOS, чтобы избавиться от скачков напряжения. Производители материнских плат выпустили временноt обновление, а скоро появится версия BIOS AGESA 1.0.0.7, которая должна устранить проблему насовсем.
В результате покупатели не успели испугаться и продажи процессоров Ryzen 7000 и материнских плат на сокете AM5 остались высокими. Об этом говорят опросы японских розничных сетей, пишет wccftech.