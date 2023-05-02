Об этом сообщают продавцы из Японии

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

-20000р на Ryzen 3950X - пора брать

Продажи последнего поколения компьютерных процессоров AMD Ryzen 7000 не стали меньше после появления новостей о сгоревших процессорах и материнских платах под ними. Подобные сведения стали появляться несколько дней назад. AMD совместно с партнёрами сразу начали действовать, пытаясь найти источник неприятностей.

реклама

На прошлой неделе проблема была устранена и от производителей потребовалось выпустить новый BIOS, чтобы избавиться от скачков напряжения. Производители материнских плат выпустили временноt обновление, а скоро появится версия BIOS AGESA 1.0.0.7, которая должна устранить проблему насовсем.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В результате покупатели не успели испугаться и продажи процессоров Ryzen 7000 и материнских плат на сокете AM5 остались высокими. Об этом говорят опросы японских розничных сетей, пишет wccftech.