Некоторые смотрят в них на протяжении 60% времени

Согласно оценкам специалистам, ежедневно в мире создаётся 325 млн терабайт информации. Всю эту информацию кто-то просматривает. Отчёт от Electronics Hub показал, как долго пользователи смотрят в экраны. Также были использованы данные из приложения Sleep Cycle.

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В среднем в мире ежедневно люди смотрят в экраны на протяжении 6 часов 37 минут. Если человек не спит 16-18 часов, он смотрит в экран 35-40% времени.

В Южной Африке в экраны смотрят на протяжении 58,2% времени, а в Японии только 21,7%. В Южной Африке и России люди более четверти времени бодрствования смотрят в экран монитора. В Саудовской Аравии играют в видеоигры на протяжении 11,5% времени.

Чаще всего смотрят видео, на его долю приходится 53,72% контента. Второе и третье место с большим отставанием занимают соцсети и игры, доля которых 12,69% и 9,86% соответственно. В результате больше 75% создаваемых данных приходится на сервисы TikTok, YouTube, Facebook и видеоигры.

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Подобное пристрастие к мобильным устройствам и компьютерам может стать причиной ожирения, бессонницы, других болезней. К тому же создание контента в интернете означает необходимость в датацентрах, оборудовании, расходе электричества, что увеличивает объём парниковых газов в атмосфере. Если смотреть в экраны чуть реже, нагрузка на окружающую среду может уменьшиться, пишет Techspot.