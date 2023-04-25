Обладатели приложения Google Authenticator могут больше не волноваться о том, что потеряв к нему доступ, лишатся доступа ко всем своим аккаунтам. Новая версия приложения для платформ Android и iOS сохраняет резервные копии кодов в аккаунте Google. Это избавит от необходимости повторно авторизовать все аккаунты из приложения или сканировать QR-код, если вы начнёте пользоваться другим устройством.
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Обновив приложение до последней версии, вы можете войти в аккаунт Google и активировать синхронизацию. Естественно, что аккаунт самой Google должен быть защищён максимально надёжно.
Google старается продвигать вход в аккаунты без паролей, но до полного отказа от них ещё далеко. Именно поэтому она предлагает одноразовые коды. Их можно применять в аккаунтах с двухфакторной аутентификацией, не опасаясь взлома паролей. У похожих приложений вроде Microsoft Authenticator тоже есть резервные копии в облаке, сообщает Engadget.