Потеряв устройство с приложением, вы не лишитесь доступа к учётным записям

Обладатели приложения Google Authenticator могут больше не волноваться о том, что потеряв к нему доступ, лишатся доступа ко всем своим аккаунтам. Новая версия приложения для платформ Android и iOS сохраняет резервные копии кодов в аккаунте Google. Это избавит от необходимости повторно авторизовать все аккаунты из приложения или сканировать QR-код, если вы начнёте пользоваться другим устройством.

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Обновив приложение до последней версии, вы можете войти в аккаунт Google и активировать синхронизацию. Естественно, что аккаунт самой Google должен быть защищён максимально надёжно.

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Google старается продвигать вход в аккаунты без паролей, но до полного отказа от них ещё далеко. Именно поэтому она предлагает одноразовые коды. Их можно применять в аккаунтах с двухфакторной аутентификацией, не опасаясь взлома паролей. У похожих приложений вроде Microsoft Authenticator тоже есть резервные копии в облаке, сообщает Engadget.