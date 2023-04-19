Стоимость для разрешения 1080может быть завышенной

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

На прошлой неделе начались продажи видеокарт Nvidia RTX 4070, так что следующей на очереди является модель RTX 4060 Ti. Её появление ожидается в мае по цене значительно ниже по сравнению с RTX 4070. Однако, её конкурентоспособность может оказаться не на высоте.

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На YouTube-канале RedGamingTech говорят о рекомендованной розничной стоимости в $450. В таком случае она будет на $150 дешевле по сравнению с RTX 4070 и на $50 дешевле на фоне начальной цены карты RTX 3070. При этом она окажется на $50 дороже по сравнению с ценой RTX 3060 Ti в момент начала продаж.

Прояснив вопрос с ценами, нужно посмотреть на характеристики новый карты. Предположительно, графический чип AD106 производится на техпроцессе 5 нм, как и чип RTX 4070 для ноутбуков. Однако, в данном случае процессор будет урезан, поскольку получит 4352 ядра CUDA вместо 4608 в мобильной RTX 4070.

Тактовая частота может составлять достаточно внушительное значение в 2535 МГц. Зато объём видеопамяти ожидается только 8 ГБ на шине 128 бит.

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Подобные характеристики должны дать производительность чуть выше уровня RTX 3070. Это означает карту для разрешения 1080p, поэтому цена в $450 может показаться высокой. Конкурирующая карта AMD RX 6700 XT предлагается за $370 и даёт аналогичную производительность, пусть и без технологии Nvidia DLSS 3, пишет Digitaltrends.