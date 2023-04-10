В Министерство промышленной торговли отправлено обращение от Ассоциации банков России. В нём предлагается субсидировать местных производителей с целью замены платёжных POS-терминалов французской компании Ingenico, которая перестала работать на территории России. В Минпромторге подтвердили получение обращения.
реклама
Ingenico является одним из ведущих поставщиков терминалов POS, но она окончательно продала свой бизнес в России ещё в середине прошлого года. В конце прошлого месяца была прекращена техническая поддержка работающих терминалов. Обновления программного обеспечения для работы новых сервисов также недоступны.
Доля терминалов Ingenico в России составляет около 50%, что означает примерно 2 млн экземпляров. Чтобы заменить их, может потребоваться сумма в размере 40 млрд руб. Это пятая часть прибыли всего банковского сектора за 2022 год. Ассоциация банков считает, что финансирование может осуществляться тем же способом, как в случае финансовой поддержки автомобильной промышленности России сообщает Российская Газета.