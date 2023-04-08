Следует лечиться от повышенного давления, чтобы не стать жертвой деменции

Согласно проведённому в Калифорнии исследованию, если у человека в возрасте примерно 30 лет повышенное давление, здоровье мозга у него будет хуже в возрасте около 75 лет. Особенно это актуально для мужчин.

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Чтобы получить такие результаты, учёные провели магнитно-резонансную томографию мозга у пожилых людей, у которых в возрасте 30-40 лет было повышенное давление, и у которых было нормальное давление. У проблемной группы участников объёмы мозга были ниже, а целостность белого вещества хуже. То и другое является одной из причин деменции.

Уменьшение объёма серого вещества мозга и лобной коры сильнее проявляется у мужчин. Женщин от этого может защищать гормон эстроген.

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Поскольку пока против деменции лекарства не изобрели, подобные исследования крайне важны. Бороться с повышенным давлением значительно проще, особенно в достаточно молодом возрасте. В США гипертония наблюдается у 47% взрослых людей, из них 50% мужчины и 44% женщин, сообщает medicalxpress.com.