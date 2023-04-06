Компания Google желает сделать удаление учётных записей приложений таким же простым, как их создание. Она объявила, что Android-приложения в магазине Play Store скоро будут обязаны давать возможность удалять учётную запись и данные как в самом приложении, так и в браузере. Разработчики приложений при удалении учётных записей будут обязаны удалять связанные с ними данными.
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Таким образом, Google надеется улучшить осведомлённость пользователей по вопросам контроля за своими данными и поднять доверие к приложениям и магазину Play Store в целом. Кроме того, пользователи должны получить выбор. Можно будет удалять данные не полностью, а частично. Например, удалять скачанные данные без необходимости удалять всю учётную запись. Требование к возможности удалять данные через браузер избавит от необходимости повторно устанавливать приложение на мобильное устройство.
Внедрение этой политики будет происходить поэтапно. Разработчики приложений до 7 декабря должны будут дать ответы по вопросу удаления данных в специальной форме безопасности. Изменения в описании приложений появятся в начале будущего года.
Несколькими месяцами ранее Apple внедрила похожее правило в магазине App Store. Обе компании говорят о беспокойстве по вопросу нарушений конфиденциальности. Они уверяют, что не хотят допускать, чтобы пользователи пострадали из-за невозможности удалить аккаунты или данные после того, как перестали работать с приложением, пишет Engadget.