Теперь не нужно будет заходить на их страницу в магазине

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В конце рабочей недели компания Microsoft представила очередную сборку Windows 11 в канале Canary. Это экспериментальный канал, где функциональность тестируется задолго до того, как она появится (или не появится) в окончательном варианте операционной системы. Сборка под номером 25330 принесла возможность устанавливать приложения и игры через поиск Windows.

реклама

В результате можно будет устанавливать приложения быстрее прежнего. Необходимо навести на приложение или игру среди результатов поискового запроса и нажать на кнопку установки. Так можно устанавливать только бесплатные приложения и игры. Прежде в таких случаях пользователи отправлялись в магазин Microsoft Store и нажимали на кнопку установки. Теперь в магазин заходить необязательно.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Также в новой сборке изменилась страница покупки приложений. Обновлён интерфейс оценки приложений, который больше похож на облик Windows 11, пишет PCWorld.