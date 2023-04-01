В конце рабочей недели компания Microsoft представила очередную сборку Windows 11 в канале Canary. Это экспериментальный канал, где функциональность тестируется задолго до того, как она появится (или не появится) в окончательном варианте операционной системы. Сборка под номером 25330 принесла возможность устанавливать приложения и игры через поиск Windows.
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В результате можно будет устанавливать приложения быстрее прежнего. Необходимо навести на приложение или игру среди результатов поискового запроса и нажать на кнопку установки. Так можно устанавливать только бесплатные приложения и игры. Прежде в таких случаях пользователи отправлялись в магазин Microsoft Store и нажимали на кнопку установки. Теперь в магазин заходить необязательно.
Также в новой сборке изменилась страница покупки приложений. Обновлён интерфейс оценки приложений, который больше похож на облик Windows 11, пишет PCWorld.