28 марта компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 11 под номером KB5023774, которое, вызвало проблемы у игроков в Red Dead Redemption 2. После установки KB5023774 геймеры больше не могли запустить игру через Rockstar Games Launcher. Однако компания Microsoft предоставила решение этой проблемы.
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KB5023774 – это предварительное обновление, которое является частью Windows 11 21H2, на одну версию позже самой последней сборки. Чтобы восстановить доступ к Red Dead Redemption 2, игроки должны обновиться до текущей версии, 22H2, как рекомендует Microsoft.
Microsoft и Rockstar Games совместно работают над выявлением и устранением первопричины проблемы. В то же время, для смягчения последствий инцидента было реализовано комплексное обходное решение.
В некоторых сообщениях от пользователей в Twitter говорится, что компания Microsoft не заинтересована в устранении проблемы и просто советует игрокам обновить игру.
Геймеры, желающие продолжить игру в Red Dead Redemption 2 без каких-либо неполадок, могут сразу же обновить свою версию Windows 11, поскольку нет никаких ограничений, препятствующих этому.