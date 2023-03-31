В последние месяцы избыточное предложение флэш-памяти NAND стало причиной снижения стоимости твердотельных накопителей. Фирма TrendForce считает, что SSD есть ещё куда падать в цене.
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В последнем отчёте говорится, что во втором квартале SSD подешевеют ещё на 5-10%. Если спрос будет оставаться стабильным, в последнем квартале года цены могут немного подрасти.
По итогам первого квартала стоимость SSD сократилась на 30%. Некоторые ждут дальнейшего падения цен и не торопятся приобретать новые накопители. В меньшей степени это относилось к дорогостоящим моделям, но и они могут начать дешеветь. Samsung 990 Pro 1 ТБ в начале марта в США стоил $170, сейчас $120.
Как и другие технологические компоненты, флеш-память дешевеет из-за проблем в экономике и падения спроса. Продолжительность падения и его темпы будут зависеть от того, насколько быстро производители могут сориентироваться и сократить объём выпуска чипов.
TrendForce прогнозирует падение цен на SSD корпоративного уровня 8-13% по итогам второго квартала, пишет Techspot.