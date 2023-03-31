За второй квартал они могут подешеветь на 10%

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В последние месяцы избыточное предложение флэш-памяти NAND стало причиной снижения стоимости твердотельных накопителей. Фирма TrendForce считает, что SSD есть ещё куда падать в цене.

реклама

В последнем отчёте говорится, что во втором квартале SSD подешевеют ещё на 5-10%. Если спрос будет оставаться стабильным, в последнем квартале года цены могут немного подрасти.

По итогам первого квартала стоимость SSD сократилась на 30%. Некоторые ждут дальнейшего падения цен и не торопятся приобретать новые накопители. В меньшей степени это относилось к дорогостоящим моделям, но и они могут начать дешеветь. Samsung 990 Pro 1 ТБ в начале марта в США стоил $170, сейчас $120.

Как и другие технологические компоненты, флеш-память дешевеет из-за проблем в экономике и падения спроса. Продолжительность падения и его темпы будут зависеть от того, насколько быстро производители могут сориентироваться и сократить объём выпуска чипов.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

TrendForce прогнозирует падение цен на SSD корпоративного уровня 8-13% по итогам второго квартала, пишет Techspot.