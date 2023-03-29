Версия чат-бота GPT-4 была представлена недавно, но уже ведутся разговоры о следующей версии. GPT-5 должен быть обучен до конца года и обещает революцию в сфере искусственного интеллекта.
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Об этом в Твиттере пишет разработчик Сици Чен. Речь идёт о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это означает, что ИИ будет способен изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это делает его неотличимым от человека.
В результате AGI может повысить производительность труда в разных сферах деятельности, избавив людей от рутинной и утомительной работы. Естественно, могут быть и отрицательные стороны, причём некоторые из них сейчас даже невозможно представить. Пока в сентябре или октябре ждут появления версии GPT-4.5.
Если более продвинутые алгоритмы начнут применять со злым умыслом, боты в социальных сетях вроде Twitter могут начать распространять ложную информацию, обнаружить которую будет сложно. Об этом знает глава Twitter Илон Маск, который посвящает борьбе с ботами немало времени. Правда, его идея продвигать платные подписки Twitter Blue и ограничивать бесплатные аккаунты одобряется далеко не всеми, пишет Digitaltrends.