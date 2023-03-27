В тестовых сборках были обнаружены будущие новшества

В системе Windows 11 скоро могут быть представлены изменения интерфейса, связанные с виджетами и проводником. В сборке под номером 23419 проводник способен мгновенно отображать в миниатюрах внесённые в графические файлы изменения. На видео показано, как поворот изображения на 90° в файле приводит к такому же повороту в миниатюрах файлов в проводнике в разделе «Галерея».

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Другой источник сообщил, что в Windows 11 может появиться возможность перемещать виджеты на рабочий стол. Сейчас они находятся на панели виджетов, которую Microsoft недавно увеличила. Также разработчики экспериментируют с анимированными иконками виджетов.

Не исключено, что в настройках Microsoft позволит переносить виджеты на рабочий стол или не делать этого. Виджеты в своё время были доступны на рабочем столе Windows 7, хотя и под другим названием.

Также продолжает привлекать к себе внимание концепция Cloud PC. Она означает, что у пользователей будет возможность подключаться к виртуальным машинам в облаке, что может быть востребовано организациями и предприятиями. Не исключено, что эта возможность появится уже в следующей версии Windows, то есть Windows 12. Как обычно, с такими ранними версиями новых функциональных возможностей нет уверенности в том, что они доберутся до финального варианта системы, пишет Techradar.

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