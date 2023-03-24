Это позволит ему давать более актуальные ответы на запросы

Чат-бот ChatGPT в ближайшее время должен стать ещё умнее. Его знания о современном мире до сих пор ограничивались сентябрём 2021 года. OpenAI работает над созданием плагинов, которые дадут боту доступ к более современным данным и к сайтам через API. Дата появления финальных версий плагинов не называется, но предварительные версии уже на подходе. Желающие смогут попасть в список ожидания на работу с плагинами, зарегистрировавшись или войдя в учётную запись OpenAI.

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В результате ChatGPT при поиске ответов сможет выходить в интернет. Это позволит ему давать более точно ответы на вопросы, которые касаются всего того, что произошло после сентября 2021 года. Именно взятые до этого времени данные использовались для обучения бота.

Сторонние разработчики смогут создавать интерфейсы для взаимодействия с ботом у себя на сайтах. Например, было показано, как при помощи бота найти определённый рецепт и приобрести его ингредиенты.

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В настоящее время в тестировании принимают участие немногочисленные подписчики из сервиса ChatGPT Plus, пишет Techspot.