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Google рассказывает о планах по добавлению генеративных функций ИИ в Gmail и Документы
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16 марта компания Microsoft проведёт онлайн-мероприятие, где собирается рассказать о добавлении генеративных функций искусственного интеллекта в приложения пакета Office. Google опережает своего главного конкурента и раньше Microsoft сообщает о новой функциональности генеративного ИИ, которая должна войти в состав приложений Workspace, таких как Gmail и Docs.

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Google рассказала, что внедряет генеративный ИИ в Документы и Gmail для помощи людям в написании текстов. Речь идёт как о профессиональном, так и о персональном применении этой возможности. От пользователя потребуется ввести описание темы и черновик будет готов. Дальше его можно самостоятельно отредактировать и совершенствовать.

Такая возможность появится в Gmail и Документах, пока только в США и пока среди ограниченного круга пользователей. В ближайшие месяцы доступ к этой возможности будет расширяться.

Также в блоге Google говорится, как генеративный ИИ помогает компании в других сферах деятельности. Например, упоминается конструктор приложений с генеративным ИИ, дающий возможность компаниям и государственным учреждениям создавать приложение с диалоговым ИИ самостоятельно.


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Во всех этих сообщениях Google не упоминает чат-бот Bard, демонстрация которого в феврале закончилась неудачной. Внутреннее тестирование этого бота сейчас продолжается, а когда начнётся публичное тестирование, неизвестно, пишет Neowin.

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