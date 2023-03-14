Популярность Twitter в этой стране может пойти на спад

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Созданное в Индии приложение соцсетей Koo разработчики позиционируют как замену Twitter. Основанием для такой уверенности в себе у них является наличие внутри приложения популярного сейчас чат-бота ChatGPT. Компании говорит, что это первая в мире платформа микроблогов с применением ChatGPT. Однако, среди приложений других категорий чат-бот уже входит в состав Snapchat и некоторых других.

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Правда, в данный момент внутри приложения бот предлагается только пользователям с большим числом подписчиков или с подтверждённым профилем. Пока ничего не говорилось о том, что доступ к чат-боту в приложении может стать платным.

Кроме текстового общения с чат-ботом, пользователи приложения Koo могут разговаривать с ним голосом. Они могут попросить бота найти новости дня или цитаты известных людей, а также написать за них сообщение или пост.

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Авторы приложения говорят, что число его скачиваний превысило 50 млн, но это не означает, что пользователей столько же. Похоже, скоро в социальных сетях невозможно будет понять, написан контент человеком или роботом. Можно не сомневаться, что найдутся желающие использовать это в своих интересах для заработка, в том числе с применением мошенничества, пишет Digitaltrends.